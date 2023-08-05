В чешском кафе официанты включили украинцам гимн России

После того, как посетители из Украины высказали свое недовольство, персонал включил звук воздушной сирены.

На территории кафе Cotton Club в Чехии европейские официанты включили в заведении российский гимн для того, чтобы избавиться от двух посетительниц из Украины. В материале журналистов из издания "Факти" говорится о том, что после того, как гости попросили сотрудников выключить эту музыку, работники решили включить сигнал воздушной тревоги.

Девушки обратились к работникам заведения с просьбой выключить гимн, объяснив, что они из Украины. На это официанты лишь посмеялись. сообщение СМИ

В Чехии заявили, что Польша и Венгрия блокируют достижение соглашения по миграции.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт