В Чехии заявили, что Польша и Венгрия блокируют достижение соглашения по миграции

Петр Фиала рассказал, что позиция Варшавы и Будапешта противоречит интересам Праги.

Польша и Венгрия пока продолжают блокировать достижение странами Евросоюза соглашения по миграционной политике регионального сообщества. Об этом журналистам в Брюсселе рассказал чешский премьер-министр Петр Фиала. Иностранный чиновник выступил перед СМИ во время прибытия на второй день саммита ЕС. Петр Фиала подчеркнул, что весь текст соглашения эти два государства практически блокируют из-за выделения денежных средств украинским беженцам.

Отвергают практически любой текст, в котором есть слово "миграция". Чехии <...> удалось добиться, чтобы было непосредственно включено упоминание необходимости финансово поддерживать страны, которые приняли большое число украинских беженцев. Я считаю это большим успехом. Петр Фиала, премьер-министр Чехии

,По мнению премьер-министра Чехии, позиции Варшавы и Будапешта противоречат национальным интересам Праги, которую разделяет большинство стран-членов в ЕС. При этом Петр Фиала заметил, что участники мероприятия проявили единодушие в вопросе поддержки Украины и антироссийских санкций.

Польша на саммите Евросоюза выступила за ограничение компетенций ЕС.

Фото и видео: YouTube / European Commission