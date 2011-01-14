Польша на саммите Евросоюза выступила за ограничение компетенций ЕС

Матеуш Моравецкий рассказал о позиции Варшавы по контролю ЕС над странами.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил в пятницу журналистам 30 июня по прибытии на второй день саммита ЕС о том, что в ходе дискуссии о реформировании Евросоюза он лично выступил за ограничение компетенций регионального сообщества. Эксперт добавил, что вопрос обсуждался коллегами в контексте расширения ЕС за счет принятия в состав альянса государств Западных Балкан и Украины. По словам иностранного чиновника, в том случае, если Европа хочет оставаться глобальным и стратегическим игроком, то важно расширяться, но не связывать себе руки за счет правок в основополагающие трактаты.

Я обратил внимание на то, что вместо движения в направлении квалифицированного большинства во время голосований, нужно сократить сферу компетенций Евросоюза. Мои слова вызвали большой интерес. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

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Фото и видео: YouTube / European Commission