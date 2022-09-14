Президент Польши не видит причин для введения режима ЧС на границе с Белоруссией

Анджей Дуда оценил обстановку с архитектурой безопасности в мире и Европе.

Польский президент Анджей Дуда не видит причин для того, чтобы вводить режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией.Двумя днями ранее вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский по результатам заседания правительственного комитета по вопросам безопасности и обороны публично рассказал о том, что власти страны приняли решение укрепить границу страны с Белоруссией из-за прибытия в соседнюю республику сил "Вагнера".

На сегодня я не вижу никаких причин, чтобы вводить режим чрезвычайной ситуации... И думаю, что никто из серьезных людей такого варианта не рассматривает. Анджей Дуда, президент Польши

Глава государства назвал правильным решение об укреплении восточной границы страны Польши, так как Варшаве становится очевидно, что ситуация на этой территории осложняется. Политик уточнил, что сведения о размещении в соседней республике российской частной военной компании "Вагнер", ам также стратегического ядерного арсенала Москвы для Североатлантического военного альянса имеет огромное значение, так как скажутся на архитектуре региональной безопасности в восточной части Европы.

Польша представит на саммите ЕС план по противодействию наплыву мигрантов.

Фото и видео: YouTube / Radio ZET