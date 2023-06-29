Польша представит на саммите ЕС план по противодействию наплыву мигрантов

Матеуш Моравецкий рассказал о работе по решению проблемы в регионе.

Варшава на начинающемся в четверг саммите ЕС представит собственный план для сохранения безопасных государственных границ региона по противодействию наплыву в Европу нелегальных мигрантов. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал местный премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Во-первых, мы должны вместе инвестировать в эффективную охрану всех внешних границ. На это нужно больше средств из бюджета ЕС. Во-вторых, нужно реформировать [Агентство ЕС по контролю границ] "Фронтекс", чтобы оно эффективно боролось с пособниками нелегалов. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Дале чиновник заметил, представители Европейской комиссии должны проработать бюджет таким образом, чтобы в нем появилось больше денежных средств на борьбу с причинами, а не последствиями миграционного наплыва в регион. Странам важно будет ограничить социальные пособия на территории Евросоюза для иностранцев. После этого шага власти положат конец сотрудничеству неправительственных организаций с пособниками нелегалов, а также торговцами людьми.

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Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera