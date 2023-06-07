Польша не допустит закрытия шахты "Туров", несмотря на требования экологов

Матеуш Моравецкий заметил, что Варшава будет оспаривать судебное решение в отношении угольной шахты.

Польское правительство не позволит закрыть находящуюся на государственной границе с Чехией угольную шахту "Туров". Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на режимном объекте сделал местный премьер-министр Матеуш Моравецкий. Чиновник посетил локацию в связи с нарастающем конфликтом, связанным с сведениями о прекращении функционирования шахты.

Мы не позволим закрыть эту шахту. Мы сделаем все, чтобы до исчерпания месторождения, до 2044 года, она нормально функционировала... никакой суд не будет диктовать свою волю ни из Брюсселя, ни из Варшавы. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что Административный суд в Варшаве приостановил решение, которое дает право осуществлять добычу угля на шахте "Туров" после 2026 года. Иск ранее подал в инстанцию чешский фонд Frank Bold, имеющий свои представительства в Праге, Брно, Остраве, Кракове и Брюсселе. Матеуш Моравецкий полагает, что нельзя себе представить, что экологическая организация из Польши выступала бы против этой шахты или электростанции на территории Германии и требовала ее закрыть. Польское правительство будет оспаривать решение суда.

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Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera