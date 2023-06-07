В Польше назвали вступление Украины в ЕС своей целью

Анджей Дуда рассказал о грядущем председательстве Варшавы в ЕС.

Одной из целей председательства Польши в Европейском союзе в 2025 году будет вступление в его состав Украины и Молдавии. Соответствующее заявление в ходе выступления с видеообращением сделал глава государства Анджей Дуда. Политик заметил, что через полтора года европейская страна примет на себя международные обязательства. При этом президент обозначил перед Варшавой три ключевые задачи.

Первая - укрепление трансатлантического сотрудничества, отношений между ЕС и США. Вторая цель – дальнейшее расширение сообщества за счет Украины, Молдавии и Западных Балкан, а в будущем также и других стран, которые к этому стремятся. Третья цель - укрепление энергетической безопасности Европы. Анджей Дуда, президент Польши

Анджей Дуда заметил, что для того, чтобы реализовать эти проекты, потребуется близкое сотрудничество между президентом, правительством, сеймом и сенатом Польши. Он добавил, что уже сегодня планирует отправить на рассмотрение документ с законопроектом, в котором будут описаны рамки этих контактов в контексте председательства Польши в ЕС.

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Фото и видео: YouTube / Prezydent RP Andrzej Duda