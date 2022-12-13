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Польша передала Украине почти все истребители МиГ-29

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Анджей Дуда оценил вероятность поставок Киеву боевой авиации Запада.

Польские власти передали Вооруженным силам Украины почти все свои истребители МиГ-29. Соответствующее заявление в рамках выступления перед местными журналистами в исландском городе Рейкьявике сделал глава европейского государства Анджей Дуда В мае текущего года чиновники из Варшавы говорили о том, что киевский режим получил от Польши 14 самолетов МиГ-29. Эксперт добавил, что вопрос о передаче ВСУ воздушных бортов F-16 не рассматривается, так как это не позволяет то количество, которым страна обладает для защиты и сохранения собственной безопасности.

Мы передали Украине почти все наши МиГ-29, о чем нас просила Украина... Мы имеем небольшое количество самолетов F-16. Мы готовы поддерживать процесс обучения украинских пилотов. 

Анджей Дуда, президент Польши

Польша передаст Украине еще четыре истребителя МиГ-29.

Фото и видео: YouTube / Prezydent RP Andrzej Duda

Теги: анджей дуда, военная помощь, всу, миг-29, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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