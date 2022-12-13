Польша передаст Украине еще четыре истребителя МиГ-29

Польские представители передадут Вооруженным силам Украины очередные четыре истребителя МиГ-29. Соответствующее заявление в рамках выступления на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве сделал президент Польши Андрей Дуда. Ранее чиновни уже говорил о том, что страна передала киевскому режиму несколько боевых самолетов советского производства.
Четыре МиГ-29 из наших запасов были уже переданы в распоряжение ВВС Украины. Дополнительно 4 МиГ передаются в настоящее время.
Анджей Дуда, президент Польши
Ударный дрон ВСУ упал вблизи Запорожской АЭС.
Фото и видео: YouTube / in time Ukraine LIVE
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все