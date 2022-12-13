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Польша передаст Украине еще четыре истребителя МиГ-29

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Глава Польши рассказал о военной помощи для ВСУ.

Польские представители передадут Вооруженным силам Украины очередные четыре истребителя МиГ-29. Соответствующее заявление в рамках выступления на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве сделал президент Польши Андрей Дуда. Ранее чиновни уже говорил о том, что страна передала киевскому режиму несколько боевых самолетов советского производства.

Четыре МиГ-29 из наших запасов были уже переданы в распоряжение ВВС Украины. Дополнительно 4 МиГ передаются в настоящее время.

Анджей Дуда, президент Польши

Ударный дрон ВСУ упал вблизи Запорожской АЭС.

Фото и видео: YouTube / in time Ukraine LIVE

Теги: анджей дуда, военная помощь, всу, миг-29, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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