Польша передаст Украине еще четыре истребителя МиГ-29

Глава Польши рассказал о военной помощи для ВСУ.

Польские представители передадут Вооруженным силам Украины очередные четыре истребителя МиГ-29. Соответствующее заявление в рамках выступления на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве сделал президент Польши Андрей Дуда. Ранее чиновни уже говорил о том, что страна передала киевскому режиму несколько боевых самолетов советского производства.

Четыре МиГ-29 из наших запасов были уже переданы в распоряжение ВВС Украины. Дополнительно 4 МиГ передаются в настоящее время. Анджей Дуда, президент Польши

Ударный дрон ВСУ упал вблизи Запорожской АЭС.

Фото и видео: YouTube / in time Ukraine LIVE