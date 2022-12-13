Ударный дрон ВСУ упал вблизи Запорожской АЭС

Специалисты изучают причины падения дрона противника.

Украинский ударный беспилотник польского производства упал в непосредственной близости от территории Запорожской атомной электростанции. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился омандир подразделения Вооруженных сил России, который помогает обеспечивать безопасность режимного объекта. Эксперт предположил, что целью киевского режима была именно инфраструктура ЗАЭС. В настоящее время аналитики изучают причины падения беспилотника противника.

Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию БПЛА производства Польши, несмотря на присутствие на станции сотрудников МАГАТЭ. Вес аппарата составлял более двух килограммов. военнослужащий РФ

Командир подразделения уточнил, что специалисты установили марку беспилотника — Warmate. Мощность взрывчатки в тротиловом эквиваленте этого дрона оценивается в два килограмма.

Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских склада боеприпасов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости