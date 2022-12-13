Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских склада боеприпасов

Игорь Конашенков рассказал о работе артиллерии, авиации и ракетных сил на СВО.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили три склада противника, в которых размещались боеприпасы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что дополнительно уничтожен еще один склад, на котором находилось ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ. Объект был установлен на территории населенного пункта Константиновка в Донецкой народной республике.

Уничтожены три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В течение суток российскими военнослужащими нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям уВСУ, размещенных на огневых позициях, а также по живой силе и боевой технике в 96 районах.

Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России