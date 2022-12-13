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Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Киевский режим на южнодонецком и запорожском направлениях за последние сутки проведения специальной военной операции потерял до 70 человек личного состава. Дополнительно военнослужащие России ликвидировали в регионе боевых действий гаубицу, две бронированные  машины противника. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 4 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна гаубица Д-20.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант РФ уточнил, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерийских подразделений группировки войск "Восток" атакованы украинские подразделения, расположенные в районах города Угледар и Новоселках (Донецкая народная республика), а также около Орехова и Щербакова в Запорожской области.

На Купянском и Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военных.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожское направление, игорь конашенков, минобороны, южнодонецкое направление
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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Хлупин Мирослав
Сегодня 16:22

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