Игорь Конашенков рассказал о работе "Запада" и "Центра" на СВО.

На Купянском и Краснолиманском направлениях киевский режим за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине лишился около 250 человек личного состава. Соответствующей информацией в рамках регулярного брифинга с журналистами от 4 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что боевые задачи выполнялись силами группировок "Запад" и "Центр", при поддержке авиации и артиллерии. Западные военнослужащие уничтожили в регионе сражений две бронированные машины противника, автомобиль и гаубицу Д-30. ВСУ лишились там до 30 человек. Представители Центральной группировки поразили три боевые бронированные машины, самоходную установку "Гвоздика", гаубицу Д-30, а также до 225 человек ВСУ.

Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР), Невское (ЛНР) , Ямполовка и Григоровка (ДНР) Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: российские ПВО сбили семь украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России