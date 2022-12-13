  1. Главная
  2. Новости
  3. Тема дня
Сегодня, 15:45
118
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Купянском и Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военных

0 0

Игорь Конашенков рассказал о работе "Запада" и "Центра" на СВО.

На Купянском и Краснолиманском направлениях киевский режим за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине лишился около 250 человек личного состава. Соответствующей информацией в рамках регулярного брифинга с журналистами от 4 апреля поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что боевые задачи выполнялись силами группировок "Запад" и "Центр", при поддержке авиации и артиллерии. Западные военнослужащие уничтожили в регионе сражений две бронированные машины противника, автомобиль и гаубицу Д-30. ВСУ лишились там до 30 человек. Представители Центральной группировки поразили три боевые бронированные машины, самоходную установку "Гвоздика", гаубицу Д-30, а также до 225 человек ВСУ.

Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР), Невское (ЛНР) , Ямполовка и Григоровка (ДНР)

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: российские ПВО сбили семь украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, краснолиманское направление, купянское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии