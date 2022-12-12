  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:49
130
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Гроссмейстер Карякин отказался играть на Кубке мира без флага и гимна

0 0

Соревнования пройдут в Баку с 29 июля по 25 августа

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отказался играть на Кубке мира по шахматам без флага и гимна. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Карякин рассказал, что получил приглашение на соревнования, которые пройдут в Баку с 29 июля по 25 августа. Он подчеркнул, что ему нельзя будет выступать под российским флагом и гимном, и по этой причине шахматист отказался от участия на турнире.

Моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал.

Сергей Карякин, шахматист

Ранее Чернышенко заявил, что МОК пытается склонить российских спортсменов к предательству страны.

Видео: Telegram / Карякин. Zа спорт

Теги: гимн россии, сергей карякин, флаг россии, шахматы
Категории: Лента новостей, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии