Гроссмейстер Карякин отказался играть на Кубке мира без флага и гимна

Соревнования пройдут в Баку с 29 июля по 25 августа

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отказался играть на Кубке мира по шахматам без флага и гимна. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Карякин рассказал, что получил приглашение на соревнования, которые пройдут в Баку с 29 июля по 25 августа. Он подчеркнул, что ему нельзя будет выступать под российским флагом и гимном, и по этой причине шахматист отказался от участия на турнире.

Моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал. Сергей Карякин, шахматист

Ранее Чернышенко заявил, что МОК пытается склонить российских спортсменов к предательству страны.

Видео: Telegram / Карякин. Zа спорт