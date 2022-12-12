Гроссмейстер Карякин отказался играть на Кубке мира без флага и гимна

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отказался играть на Кубке мира по шахматам без флага и гимна. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Карякин рассказал, что получил приглашение на соревнования, которые пройдут в Баку с 29 июля по 25 августа. Он подчеркнул, что ему нельзя будет выступать под российским флагом и гимном, и по этой причине шахматист отказался от участия на турнире.
Моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал.
Сергей Карякин, шахматист
Ранее Чернышенко заявил, что МОК пытается склонить российских спортсменов к предательству страны.
Видео: Telegram / Карякин. Zа спорт
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