В Москве пенсионер получил штраф за наклейку с флагом России без красного цвета

Мужчину обвинили в экстремизме.

В столице 69-летний водитель получил штраф за наклейку на автомобиле, в виде российского триколора, у которого со временем стерся или выцвел красный цвет. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, Москва".

По данным издания, из-за того, что флаг приобрел бело-сине-белую гамму правоохранители сочли его символикой запрещенной в РФ организации. Сотрудники правоохранительных органов заметили автомобиль на улице. Сам пенсионер вину не признал.

Мужчина рассказал, что купил машину в 2018 году и на ней уже были наклеены стикеры. Со временем одна наклейка оторвалась, а на другой выцвела краска. Об экстремистской организации "Легион "Свобода России"* москвич узнал только в день суда.

Судья признал пенсионера виновным по статье "Демонстрация символики экстремистской организации" и назначил административный штраф.

Ранее в Петербурге мужчину арестовали за четыре террористических слова в мессенджере.

Фото: Piter.TV

* Верховный суд России признал украинское военизированное объединение "Легион "Свобода России" террористической организацией и запретил его деятельность на российской территории