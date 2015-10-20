Виновник смертельного ДТП на перекрестке Кондратьевского и Маршала Блюхера ответит перед судом

Потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ.

По данным надзорного ведомства, в декабре прошлого года фигурант, управляя автомобилем Mazda Capella, на перекрестке Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера сбил 73-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга на байке пострадал в ДТП во Вьетнаме. Ему провели операцию. После хирургического вмешательства молодой человек пришел в сознание.

Фото: Piter.TV