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Виновник смертельного ДТП на перекрестке Кондратьевского и Маршала Блюхера ответит перед судом
Сегодня, 11:25
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Виновник смертельного ДТП на перекрестке Кондратьевского и Маршала Блюхера ответит перед судом

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Потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ.

По данным надзорного ведомства, в декабре прошлого года фигурант, управляя автомобилем Mazda Capella, на перекрестке Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера сбил 73-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Потерпевшая скончалась в медицинском учреждении. 

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга на байке пострадал в ДТП во Вьетнаме. Ему провели операцию. После хирургического вмешательства молодой человек пришел в сознание.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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