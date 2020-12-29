Зрители раскритиковали новогодние "Голубые огоньки"

Большинство людей назвали их стыдными.

В социальных сетях раскритиковали "Голубые огоньки", показанные российскими телеканалами в новогоднюю ночь. Большинство людей сошлись на мнении, что они стыдные.

"По телевизору Милохин и Басков поют. Поют они, а стыдно мне", - отметил один из пользователей в Twitter.

Комментарии в "Яндекс. Новостях" также выражают раздражение телезрителей новогодними концертами:

"Как же надоели все эти рожи!" – написал пользователь под ником Кузя С.

"Да их даже пенсионеры в деревнях не смотрят. Позорное ТВ", - заявил MaDоG.

"Пусть сами свой "Огонек" смотрят. Все одно и то же, все заезжено", - отметил Bitten Binder.

Ранее в "Русском лото" опровергли слухи о крупном выигрыше Полины Гагариной.

Фото: кадр из "Голубого огонька" на телеканале "Россия-1"