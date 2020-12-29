В "Русском лото" опровергли слухи о крупном выигрыше Полины Гагариной

СМИ сообщили, что певица выиграла миллион рублей, но это не так.

Представители "Русского лото" опровергли распространившиеся по сети слухи о крупном выигрыше Полины Гагариной. Они назвали их недоразумением. Об этом пишет 5-tv.ru.

Певица принимала участие в спецвыпуске программы "Новогодний миллиард". Ей, как и другим гостям розыгрыша, дали в подарок лотерейные билеты. Артистка отмечала в них числа, названные ведущими. Она действительно оказалась в числе победителей, однако выиграла не миллион, как писали СМИ, а 500 рублей.

Причиной слухов стала бурная реакция Гагариной на выигрыш. Она так сильно выражала восторг, что зрители подумали, что артистка выиграла миллион. Но теперь стало ясно, что звезда умеет искренне радоваться малому.

Ранее мы писали, что Бузова выпустила новый клип для любителей колбасы.

Фото: Instagram / gagara1987