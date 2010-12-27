Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате

Музыкальный фильм Аллы Пугачевой "Тот самый концерт" с треском провалился в прокате. Об этом сообщает издание 7дней. ru со ссылкой на репортеров программы "Ты не поверишь!".
Впервые документальную кинокартину презентовали 31 октября на Дальнем Востоке. После лента отправилась в западные регионы страны, имитируя концертный тур Пугачевой. По некоторым данным, проект оказался провальным и не принес Примадонне ни копейки. Однако по другой информации, фильм собрал приличную сумму — около 30 млн рублей. Однако журналисты полагают, что это грамотный ход представителей певицы, которые пытаются избежать публичного признания провала.
В фильме "Тот самый концерт" показан процесс съемок юбилейного концерта Примадонны в Кремле. Певица выступила на главной сцене страны 17 апреля 2019 года после 10-летнего перерыва.
Известно, что танцевальные номера ставил хореограф Егор Дружинин. Он рассказал, что работа осложнилась из-за жестких требований Пугачевой.
За последнее десятилетие народная артистка дала всего два больших концерта. Билеты на ее выступления были раскуплены моментально.
Ранее мы писали, что Пугачева отказалась петь на "новогодних огоньках".
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