Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате

Зрителям показали процесс съемок ее юбилейного концерта в Кремле.

Музыкальный фильм Аллы Пугачевой "Тот самый концерт" с треском провалился в прокате. Об этом сообщает издание 7дней. ru со ссылкой на репортеров программы "Ты не поверишь!".

Впервые документальную кинокартину презентовали 31 октября на Дальнем Востоке. После лента отправилась в западные регионы страны, имитируя концертный тур Пугачевой. По некоторым данным, проект оказался провальным и не принес Примадонне ни копейки. Однако по другой информации, фильм собрал приличную сумму — около 30 млн рублей. Однако журналисты полагают, что это грамотный ход представителей певицы, которые пытаются избежать публичного признания провала.

В фильме "Тот самый концерт" показан процесс съемок юбилейного концерта Примадонны в Кремле. Певица выступила на главной сцене страны 17 апреля 2019 года после 10-летнего перерыва.

Известно, что танцевальные номера ставил хореограф Егор Дружинин. Он рассказал, что работа осложнилась из-за жестких требований Пугачевой.

За последнее десятилетие народная артистка дала всего два больших концерта. Билеты на ее выступления были раскуплены моментально.

Ранее мы писали, что Пугачева отказалась петь на "новогодних огоньках".