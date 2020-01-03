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Директор Ротару: Она вообще не хочет выступать

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Концертный директор певицы в России Сергей Лавров рассказал, что сейчас окружает Софию Ротару.

В четверг, 12 декабря, вышло в свет интервью концертного директора Софии Ротару, который задался вопросом о проходящей травле певицы в российском сегменте Сети. Ротару обвиняют в стремлении заработать на отечественной публике и в поддержке украинской АТО. 

Как сообщил сайт "Собеседник", Сергей Лавров не видит причин для критики народной артистки СССР. Он уточнил, что Ротару ранее не могла приехать в Россию из-за объявленного военного положения на Украине. Мужчины из ее сопровождения и балета не могли покинуть страну. После этого Ротару отказалась от приглашения Игоря Крутого на прошлую "Песню года".

Информацию о финансировании украинских военных Лавров назвал удивительной. Ему известно, что Ротару отправляет деньги множеству своих родственников. Концертный директор также сказал, что артистка сама уже не хочет выступать, а это он ее уговаривает.

Ранее мы сообщали о том, что София Ротару выступила на "Песне года" в Москве. Материал вызвал шквал комментариев наших пользователей.

Видео: YouTube / Dmitriy_Gordon, Eva_Music, Olshty

Теги: концерты, корпоративы, музыка, ротару, софия ротару
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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