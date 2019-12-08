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София Ротару выступила на "Песне года" в Москве

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Певицу встречали бурными овациями и завалили цветами.

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.

На записи видно, что певицу встречали бурными овациями и завалили цветами. "Я очень по вас скучала! Спасибо", — заявила растроганная певица.

Гражданка Украины София Ротару с 1973 года регулярно принимала участие в музыкальном фестивале "Песня года" в Москве. Однако в декабре 2018 года певица не приехала из-за введения на Украине военного положения.

Общественность раскритиковала Ротару за возвращение на российскую сцену в этом году. Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что у артистки есть серьезные покровители, которые дали ей возможность вернуться в РФ. Сенатор Валерий Рязанский отметил, что "лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале".

Ранее был назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России.

Видео: Instagram / sofiarotaru_fan

Теги: песня года, софия ротару, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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