Назван гонорар Ротару за новогодние выступления в России

Певица получит 60 тысяч долларов.

Назван гонорар, который получит София Ротару за новогодние выступления в России. За участие в корпоративах в декабре певице выплатят 60 тысяч долларов (3,8 млн рублей). Об этом пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на слова директора одного из промоутерских агентств.

Эта сумма не включает в себя расходы на транспорт для группы, проживание и суточные. Транспортные расходы коллектива по смете составили 15040 долларов (962 тысячи рублей). Однако с певицей обсуждают варианты возможных скидок.

17 ноября стало известно, что украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки "Песни года" и фестиваль "Легенды ретро FM". После этой новости в интернете разразился скандал.

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский призвал россиян игнорировать концерты Ротару. Он заявил, что министерство культуры должно иметь инструменты воздействия на артистов, которые критикуют Россию, "но когда нужно заработать – едут".

Рязанского поддержал сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что россияне устали от гастролеров, которые приезжают в Россию за деньгами, а у себя на родине оскорбляют нашу страну. К таким артистам Пушков отнес Софию Ротару, Лайму Вайкуле и Нино Катамадзе.

За певицу открыто заступились депутат Госдумы Наталья Поклонская, юморист Владимир Винокур, певец Николай Басков и продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее мы писали, что София Ротару переживает из-за травли в российских СМИ.

Фото: Instagram / sofiarotaru.official

Видео: YouTube / Дмитрий Гордон, Eva Music, Olshty