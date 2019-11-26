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Alena_Zinovieva
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София Ротару переживает из-за травли в российских СМИ

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Из-за скандала певица чувствует себя "скверно".

София Ротару переживает из-за скандала, который разразился в сети после новости о ее возвращении на российскую сцену. Концертный директор певицы Сергей Лавров заявил, что она чувствует себя "скверно". Об этом пишет "Комсомольская правда".

Ранее стало известно, что София Ротару выступит в декабре на "Песне года", а также на фестивале "Легенды Ретро FM". В прошлом году певица отказалась приезжать в РФ из-за политической ситуации на Украине. Это и стало причиной неоднозначной реакции в обществе и травли в сети.

Концертному директору певицы пришлось оправдываться. Он заявил, что Ротару не смогла выступить на "Песне года" в прошлом году из-за того, что на Украине ввели военное положение. В коллективе у артистки есть мужчины, и их попросту не выпускали из страны.

"Вы не представляете, как София Михайловна расстроена. Она стала заложником политической ситуации", — отметил Сергей Лавров.

Ранее Юрий Лоза объяснил желание Ротару выступать в России.

Видео: YouTube / Дмитрий Гордон, Eva Music, Olshty

Теги: софия ротару, травля, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 3 )

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Аноним
Сегодня 11:26

Нужно любить ту страну которая выростила и воспитала, а не быть двухлицым, где теплее там и швартоваться. А Ротару не девочка и ей давно нужно было решить за красных она или за белых. Такие лица за нормальный климат и благородные взаимоотношения в  Росси не когда не будут. Нехай поёт в Украине.... Я ведь определился и 6.5лет защищал  целостность РФ и не ставлю это в причину лёгкой жизни. С ув. Лысенко.... 

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Аноним
Сегодня 11:23

Лучше бы переживала о голосе, мадам фанера! Не верю, что под 80 можно так петь. 

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Аноним
Сегодня 11:12

Любим и ждем, не верим сплетням недалеких пустозвонов!

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