София Ротару переживает из-за травли в российских СМИ

София Ротару переживает из-за скандала, который разразился в сети после новости о ее возвращении на российскую сцену. Концертный директор певицы Сергей Лавров заявил, что она чувствует себя "скверно". Об этом пишет "Комсомольская правда".
Ранее стало известно, что София Ротару выступит в декабре на "Песне года", а также на фестивале "Легенды Ретро FM". В прошлом году певица отказалась приезжать в РФ из-за политической ситуации на Украине. Это и стало причиной неоднозначной реакции в обществе и травли в сети.
Концертному директору певицы пришлось оправдываться. Он заявил, что Ротару не смогла выступить на "Песне года" в прошлом году из-за того, что на Украине ввели военное положение. В коллективе у артистки есть мужчины, и их попросту не выпускали из страны.
"Вы не представляете, как София Михайловна расстроена. Она стала заложником политической ситуации", — отметил Сергей Лавров.
Ранее Юрий Лоза объяснил желание Ротару выступать в России.
Видео: YouTube / Дмитрий Гордон, Eva Music, Olshty
Обсуждение ( 3 )
Нужно любить ту страну которая выростила и воспитала, а не быть двухлицым, где теплее там и швартоваться. А Ротару не девочка и ей давно нужно было решить за красных она или за белых. Такие лица за нормальный климат и благородные взаимоотношения в Росси не когда не будут. Нехай поёт в Украине.... Я ведь определился и 6.5лет защищал целостность РФ и не ставлю это в причину лёгкой жизни. С ув. Лысенко....
Лучше бы переживала о голосе, мадам фанера! Не верю, что под 80 можно так петь.
Любим и ждем, не верим сплетням недалеких пустозвонов!