София Ротару вернется с концертами в Россию

Певица отказалась приезжать в РФ в декабре прошлого года.

Народная артистка СССР София Ротару выступит на российских новогодних шоу и на "Песне года". Об этом сообщает пишет "КП".

Помимо этого, певица может появится на фестивале "Легенды Ретро FM" и готова выступить корпоративах в Москве. Желающим придется заплатить от 3,1–3,8 млн руб и оплатить приезд ее коллектива с Украины в Россию.

В декабре 2018 года София Ротару отменила свои выступления в РФ. Причиной тому называлась военное положение, введенное на Украине. Певица предпочла не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

Видео: YouTube/ Дмитрий Гордон, Eva Music, Olshty