Лоза объяснил желание Ротару выступать в России

Композитор не удивлен, что певица решила принять участие в ряде российских концертов.

Юрий Лоза объяснил желание Софии Ротару вернуться на российскую сцену. Композитор и автор песен не удивился тем, что певица решила принять участие в ряде концертов РФ. Об этом пишут РИА Новости Крым.

Лоза отметил, что Ротару съездила в тур по Украине и сказала там одни слова, теперь ей надо вернуться в Россию, что сказать другие слова. Он заявил, что Ротару – народная артистка всех стран, и что многие артисты отказываются от своих принципов ради концертных площадок. При этом композитор подчеркнул, что ему запрещен въезд на Украину. Если бы он сказал, что терпеть не может Россию, то его впустили бы, однако "для меня принципы дороже, для нее (Софии Ротару – прим. Ред) – нет".

Ранее стало известно, что София Ротару вернется с концертами в Россию. В частности, она выступит в "Песне года", на фестивале "Легенды Ретро FM", желающие могут пригласить ее на корпоратив за 3,1-3,8 млн рублей. В декабре прошлого года певица отказалась приезжать в РФ из-за политической ситуации на Украине.

Видео: YouTube / Юрий Лоза, Дмитрий Гордон, Eva Music, Olshty