Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

В Совете Федераций призвали россиян не ходит на концерты Софии Ротару. С таким заявлением выступил глава социального комитета Валерий Рязанский, сообщили РИА "Новости."

Чиновник отметил, что в жизни культура и искусство связаны с политикой и привел пример Вахтанг Кикабидзе, больше не выступающего в РФ. Он добавил, что ряд зарубежных исполнителей могут говорить, что в России все плохо, но приезжать сюда на заработки. По мнению законодателя, Минкультуры нужно разработать инструмент влияния на таких артистов, но избегать "черных списков", подобно Украине. Рязанский считает, что лучшим ответом на такие выступления "станут пустые места в зале".

Ранее стало известно, что София Ротару вернется с концертами в Россию. В частности, она выступит в "Песне года", на фестивале "Легенды Ретро FM", желающие могут пригласить ее на корпоратив за 3,1-3,8 млн рублей. В декабре прошлого года певица отказалась приезжать в РФ из-за политической ситуации на Украине.

Видео: YouTube/ Дмитрий Гордон, Eva Music, Olshty