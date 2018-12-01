Соседов: у Ротару есть серьезные покровители в России

Музыкальный критик считает, что иначе бы певица не смогла вернуться на российскую сцену.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что у Софии Ротару есть высокопоставленные покровители, которые дали ей возможность вернуться в Россию. Об этом пишет News.ru.

Соседов предположил, что певица испугалась назревающего вокруг нее скандала и позвонила влиятельным попечителям, которые дали команду "руки прочь от Ротару".

Кроме того, критик усомнился в словах директора артистки Сергея Лаврова. Ранее он заявил, что вся компрометирующая информация является фейком. Соседов отметил, что вряд ли Ротару могла кому-то так сильно насолить, что в сети после этого начало появляться столько фейков.

Стало известно, что украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки "Песни года" и примет участие в фестивале "Легенды ретро FM". Год ранее она отказалась от участия в концертах из-за политической ситуации на Украине.

Ранее был назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России.

Видео: YouTube / Eva Music, Sofia Rotaru