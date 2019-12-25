Бена Аффлека попросили не посещать премьеру фильма о Джеймсе Бонде

Продюсеры фильма опасаются, что все внимание прессы будет направлено на любовную связь Аффлека с исполнительницей одной из главных ролей Аной де Армас.

Продюсеры нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" попросили Бена Аффлека не посещать премьерный показ. По словам источника, пожелавшего сохранить анонимность, они опасаются, что внимание прессы в случае присутствия актера на мероприятии будет направлено не на саму картину, а на любовную связь Аффлека с исполнительницей одной из главных ролей Аной де Армас. Об этом пишет The Sun.

Источник сообщил, что премьера "чрезвычайно важна" для создателей фильма. Боссы франшизы хотят, чтобы в центре внимания оказались звезды фильма, а не роман Бена и Аны.

Ранее стало известно, что новый фильм о Бонде станет кульминацией всей "бондианы". По сюжету агент 007 оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на остров приезжает его старинный друг Феликс Лейтер из ЦРУ и просит о помощи. Во время миссии по спасению похищенного ученого Бонд попадает в ловушку к загадочному злодею, владеющему опасным техническим оружием.

Дэниэл Крейг играл Джеймса Бонда с 2004 года, начиная с фильма "Казино "Рояль". В мае 2019 года он побил рекорд Роджера Мура и стал самым "долговечным" Бондом в истории. "Не время умирать" станет последним фильмом, в котором Крейг играет агента 007.

Фото: Instagram / benaffleck