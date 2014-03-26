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Появился официальный трейлер "Триггер. Фильм"

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Даты выхода картины в свет еще нет.

Психологический триллер "Триггер" возвращается на российские экраны, но теперь - в формате полнометражного фильма. Соответствующее заявление сделали представители отечественного стримингового сервиса "Кинопоиск". В социальных сетях опубликован дебютный тизер-трейлер проекта. Основная роль вновь досталась актеру Максиму Матвееву. Он примерит на себя образ психоаналитика Артёма Стрелецкого. В очередной раз персонаж отказывается брать пациентов и возвращается вместе с сыном в портовый городок, с которым у него связано много счастливых воспоминаний из детства. Авторы ленты обещают зрителям новый суровый анализ для Артема, который на самом деле стремится убежать от самого себя. В настоящее время дата выхода картины в свет не раскрывается. На "Кинопоиске" заметили, что релиз состоится "скоро".

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Фото и видео: YouTube / Кинопоиск Премьеры

Теги: кинопоиск, максим матвеев, трейлер, триггер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Культура, Кино,

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