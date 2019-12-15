Konami анонсировала новую Contra: Operation Galuga

Релиз игры намечен на начало следующего года.

В рамках свежего выпуска Nintendo Direct издательство Konami и студия WayForward Technologies анонсировали платформенный шутер Contra: Operation Galuga. В социальных сетях разработчики разместили трейлер к компьютерной игре. они описывают свой проект как "полное переосмысление" классической версии 1987 года. Изначально пройти игру можно было только на специальных автоматах, а до консоли она дошла только в 1988 году. Авторы сохранят сюжет истории. События развернутся в 2631 году на архипелаге Галуга у берегов Новой Зеландии. Там расположена база террористической организации "Красный сокол" (Red Falcon), которой управляют инопланетяне Билл Райзер (Bill Rizer) и Лэнс Бин (Lance Bean). Персонажам предстоит найти базу и ликвидировать пришельцев. Для этого пользователи пройдут восемь уровней, включая бег по джунглям, спуск по водопаду и поездка на ховерцикле к вражеской базе. Среди нового вооружения называются лазеры и самонаводящиеся ракеты. В числе новинок графики - модификации и способности "перегрузки" (Overload), эпические битвы с боссами и три уровня сложности с дополнительными настройками.

Напомним, что игра Contra: Operation Galuga выйдет в свет в начале 2024 года на стриминговом сервисе Steam для персональных компьютеров, а также на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch.

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Фото и видео: YouTube / Nintendo of America