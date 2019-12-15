Вышел трейлер "Пригородных криков", первого сериала Джона Карпентера

Сериал стартует на онлайн-сервисе с 13 октября.

На YouTube-канале Peacock опубликован трейлер хоррор-сериала от режиссера Джона Карпентера "Suburban Screams" ("Крики пригорода"). Шестисерийный проект будет показываться на американском стриминговом сервисе с 13 октября. Авторы уточнили, что речь идет об антологии ужасов без сценария. Создатели исследуют в своей работе невыразимое зло, которое может скрываться даже под поверхностью залитых солнцем улиц, ухоженных лужаек и дружелюбных соседей. Выпуски будут посвящены реальной истории, которую расскажут люди, пережившие ее. В кадре будут присутствовать документальные кадры, архивы, семейные фотографии.

Напомним, что Джон Карпентер, известный зрителям своими культовыми хоррорами "Хеллоуин", "Туман", "Нечто" и "Вампиры", не садился в режиссерское кресло более десяти лет. Последней его крупной лентой стал фильм "Палата" 2010 года с Эмбер Херд в главной роли. В последнее время он занимается музыкой. Композиции мастера иногда становились заглавными темами его кинокартин.

Вышел трейлер триллера "Оборотень" со Шведовым от создателей "Библиотекаря".

Фото и видео: YouTube / Peacock