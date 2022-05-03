Вышел трейлер триллера "Оборотень" со Шведовым от создателей "Библиотекаря"

Проект выйдет на экраны с 21 сентября.

Вышел трейлер восьмисерийного экшн-триллера с элементами детектива "Оборотень" с Денисом Шведовым, Максимом Щёголевым, Алексеем Морозовым в главных ролях. Создатели проекта рассказали о том, что речь будет идти о герое под пятым номером. Такой опознавательный знак персонаж получил, проснувшись в неожиданном для него месте. Герой ничего не помнит о себе или свое прошлом. Однако единственной зацепкой остается открытка от Петра к Андрею.

На самом деле Пётр и Андрей - боевой тандем, в котором Пётр - куратор, а Андрей - универсальный боец, прошедший очень серьезную подготовку. За плечами Лазарева десятки успешных операций, но его последняя миссия оказалась провалена. синопсис истории

В актерском составе заявлены Алексей Кирсанов ("Домашний арест", "Перевал Дятлова", "Угрюм-река"), Юлия Франц ("Триггер", "Проект "Анна Николаевна", "Метод 2") и другие. Сериал создавали укоманды, работавшие над такими телевизионными шоу как "Библиотекарь", "Операция "Неман", "СМЕРШ", "Ваша честь", "Сержант", "Отцы".

Вышел трейлер "Ужастиков" по книгам Роберта Лоуренса Стайна.

Фото и видео: YouTube / Русский трейлер