Вышел трейлер "Ужастиков" по книгам Роберта Лоуренса Стайна

Премьера шоу намечена на 13 октября.

На официальном YouTube-канале Disney Plus опубликовали трейлер сериала "Ужастики" ("Goosebumps"), основанного на книгах американского автора Роберта Лауренса Стайна. Проект выйдет на стриминговых сервисах Disney+ и Hulu 13 октября. Сериал расскажет о пяти старшеклассниках, которым предстоит отправиться в путешествие для проведения расследования. Дети хотят узнать тайну гибели подростка по имени Гарольд Биддл, произошедшую три десятилетия назад. В результате герои столкнутся с мрачными секретами их родителей и преследованием мстительного духа. В актерском составе заявлены Джастин Лонг, Рейчел Харрис, Зак Моррис, Иза Брионес, Майлс МакКенна, Ана Йи Пуиг и Уилл Прайс. Авторами шоу выступили Роб Леттерман и Николас Столлер. В общей сложности создатели запланировали к выходу десять выпусков.

Напомним, что писатель Роберт Лоуренс Стайн выпускал серию книг "Ужастики" в 90-х годах. В них автор рассказал десятки пугающих историй для детей и подростков. Ряд книг экранизировался в канадском сериале "Мурашки". Этот проект выходил на экраны в период с 1995 по 1998 год.

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Фото и видео: YouTube / Disney Plus