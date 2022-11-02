Вышел тизер российского аниме "Киберслав"

Проект выйдет в свет в 2024 году.

Российская студия "Плюс Студия" официально выпустила в социальных сетях тизер-трейлер "киберславянского" аниме под названием "Киберслав". Этот проект был анонсирован создателями еще в 2018 году. Сеттингом шоу станут времена Древней Руси. Однако в тот период у общества якобы уже появились импланты для техники, а ученые смогли далеко продвинуться в исследованиях. Основным персонажем истории станет огатырь-полукровка Киберслав, которому предстоит расследовать убийство княжеской семьи. На своем пути герой встретит множество сильных противников, включая нечисть. Официальная премьера отечественного аниме "Киберслав" запланирована на 2024 год. В настоящее время точно даты выхода шоу в свет еще нет. Известно, что аниме выйдет на онлацн-стриминге "Кинопоиск".

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Фото и видео: YouTube / Кинопоиск Премьеры