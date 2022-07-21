Релиз игры намечен на 20 октября.

Компания Sony выпустила два новых ролика игры Marvel"s Spider-Man 2. Видео появились в рамках официальной презентации State of Play. разработчики из студии Insomniac Games продемонстрировали геймерам обновленный Нью-Йорк, который увеличится в два раза. Пользователи будут способны переключаться между двумя "пауками" на лету во время изучения местности. Дополнительно в проект внедрено свыше 65 костюмов, которые использовались в фильмах и комиксах о Человеке-пауке. Официальная премьера Marvel"s Spider-Man 2 запланирована на 20 октября для консоли PlayStation 5..

Среди ключевых изменений в проекте заявлены новые активности. Они будут отображаться прямо перед глазами игрока. Такое решение упростит и сделает более комфортным выполнение. Авторы пояснили, что хотят, чтобы игрок заходил в меню как можно реже.Они также увеличили количество побочных заданий. Среди них будут сюжетные миссии, а также простые испытания. Причем для Питера и Майлза разработчики подготовили разные задания.

Авторы Ghostrunner 2 выпустили демо-версию и новый трейлер.

Фото и видео: YouTube / PlayStation