  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:39
143
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Sony выпустила два новых ролика игры Marvel’s Spider-Man 2

0 0

Релиз игры намечен на 20 октября.

Компания Sony выпустила два новых ролика игры Marvel"s Spider-Man 2. Видео появились в рамках официальной презентации State of Play. разработчики из студии Insomniac Games продемонстрировали геймерам обновленный Нью-Йорк, который увеличится в два раза. Пользователи будут способны переключаться между двумя "пауками" на лету во время изучения местности. Дополнительно в проект внедрено свыше 65 костюмов, которые использовались в фильмах и комиксах о Человеке-пауке. Официальная премьера Marvel"s Spider-Man 2 запланирована на 20 октября для консоли PlayStation 5..

Среди ключевых изменений в проекте заявлены новые активности. Они будут отображаться прямо перед глазами игрока. Такое решение упростит  и сделает более комфортным выполнение. Авторы пояснили, что хотят, чтобы игрок заходил в меню как можно реже.Они также увеличили количество побочных заданий. Среди них будут сюжетные миссии, а также простые испытания. Причем для Питера и Майлза разработчики подготовили разные задания.

Авторы Ghostrunner 2 выпустили демо-версию и новый трейлер.

Фото и видео: YouTube / PlayStation

Теги: marvel, marvel's spider man 2, playstation, sony, компьютерная игра, марвел, трейлер, человек-паук
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии