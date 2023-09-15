Авторы Ghostrunner 2 выпустили демо-версию и новый трейлер

Игра выйдет в свет 26 октября.

Авторы компьютерной игры Ghostrunner 2 выпустили в открытом доступе демо-версию проекта, а также опубликовали в социальных сетях свежий трейлер. В ролике авторы объявили о выпуске бесплатной демо-версии, которая уже сейчас доступна пользователям. Они описали свою новую работу как хардкорный слэшер от первого лица, действие которого происходит в киберпанковом мире. Официальная премьера запланирована на 26 октября 2023 года.

Станьте совершенным киберниндзя и приготовьтесь к схваткам с боссами, интерактивной истории, новым режимам и синтвейв-саундтреку. описание игры

Вышел трейлер фильма Уэса Андерсона "Чудесная история Генри Шугара".

Фото и видео: YouTube / IGN