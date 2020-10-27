Вышел трейлер фильма Уэса Андерсона "Чудесная история Генри Шугара"

Релиз фильма запланирован на 27 сентября.

На официальном YouTube-канале Netflix опубликован свежий трейлер фильма режиссераУэса Андерсона "Чудесная история Генри Шугара". Картина выйдет в свет с 27 сентября на стриминговом онлайн-сесурсе. Сюжет основан на истории, которую придумал писатель Рольд Даль. Речь пойдет о богатом мужчине, который узнает о таинственном гуру. Этот персонаж наделен возможностью видеть без использования глаз. Герой решает приобрести себе такую же сверхспособность, но не ради благого дела, а для того, чтобы мошенничать в азартных играх. Известно, что Генри Шугара в картине сыграл Бенедикт Камбербатч ("Шерлок", "Доктор Стрэндж"). В актерском составе также заявлены Рэйф Файнс, Бен Кингсли, Дев Пател, Руперт Френд и Ричард Айоади. "Чудесная история Генри Шугара" будет длиться всего 37 минут. Уэс Андерсон отмечал перед общественностью, что его работа не представляет из себя художественный фильм, а скорее стала выпуском телепередачи вроде "Пьесы дня", которая выходила на телеканале BBC в 70-х годах XX века.

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Фото и видео: YouTube / Netflix