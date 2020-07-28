Сериал Богомолова по истории "ангарского маньяка" покажут 20 августа

Картина получила название "Хороший человек".

Стала известна дата премьеры сериала Константина Богомолова "Хороший человек". Его можно будет увидеть уже 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба видеосервиса Start в социальной сети "ВКонтакте".

Сериал расскажет о самом известном и страшном маньяке современной России Михаиле Попкове. В 2015 году его приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства. Позже Попкова признали виновным еще в 60 убийствах. Преступления происходили в период с 1994 по 2000 гг. в Ангарске. По словам Богомолова, при подготовке к съемкам эта история была значительно изменена.

По сюжету столичный следователь Евгения Ключевская приезжает в тихий и небольшой город Рубежный, чтобы проверить информацию о существовании серийного маньяка. Главные роли в сериале играют Никита Ефремов и Юлия Снигирь. Всего будет выпущено девять серий.

Ранее мы писали, что опубликован первый тизер сериала Бондарчука "Псих" с Богомоловым.

Фото, видео: ВКонтакте / Видеосервис START