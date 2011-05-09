Суд оставил в силе приговор "ангарскому маньяку" за убийство двух женщин

Теперь приговор Михаилу Попкову от Ангарского городского суда вступил в законную силу.

Иркутский областной суд после апелляции стороны защиты Михаила Попкова оставил в силе приговор в отношении "ангарского маньяка" по уголовному делу об убийстве двух женщин. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы судов по региону. Известно, что профильная коллегия рассмотрела апелляционную жалобу россиянина, осужденного по решению Ангарского городского суда 1 декабря 2025 года. Согласно постановлению предыдущей инстанции, фигуранта осудили за убийство женщин. Он получил наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. По совокупности преступлений мужчине было окончательно назначено наказание в виде пожизненного срока заключения с отбыванием в исправительной колонии особого режима и лишение специального звания.

... Пришли к убеждению, что назначенное Попкову М.В. судом первой инстанции наказание в виде лишения свободы по преступлению, за которое он осужден, в полном объеме соответствует целям наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений. постановление коллегии

Напомним, что в доводах жалобы адвокат осужденного сообщила суду, что преступление было совершено в 2008 году, а у ее подзащитного возникло право на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Она добавила, что фигурант расследования сейчас находится в преклонном возрасте, имеет неблагополучное состояние здоровья и на момент совершения преступления был не судим, на иждивении имел несовершеннолетнего ребенка, проживал вместе с семьей по месту регистрации, где характеризовался местным участковым положительно и не привлекался к административной ответственности. В апелляционной инстанции отметили, что исходят из повышенной общественной опасности деяния и обстоятельств преступления, не усматривается основания для освобождения осужденного Михаила Попкова от уголовной ответственности.

Осужденный пожизненно "ангарский маньяк" получил еще 10 лет за два убийства.

Фото: Следственный комитет России