Ангарскому маньяку предъявят обвинение еще в 60 убийствах

Появились новые подробности этого жуткого дела о маньяке, который убил более 80 человек.

Михаил Попков был осужден в 2015 году на пожизненное лишение свободы за совершенные им 22 убийства и 2 покушения. Жертвами Попкова были женщины различного социального статуса и положения в обществе, в возрасте от 16 до 40 лет. Маньяк знакомился с жертвами, предлагал им вместе провести время, затем вывозил в безлюдное место, где впоследствии расправлялся с ними.

Но после приговора работа по изобличению его преступной деятельности продолжалась, и следователям СК России по Иркутской области совместно с сотрудниками специализированной оперативной группы ГУ МВД по региону удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений.

В ходе следствия проведена тщательная аналитическая работа по аналогичным преступлениям прошлых лет, в рамках которой изучено более 350 уголовных дел и материалов проверок. По результатам изучения произведена выборка преступлений, имеющих почерк, присущий Попкову, после чего следователями СКР подготовлена тактика производства следственных действий с обвиняемым, в рамках которой установлен необходимый психологический контакт, благодаря которому он дал признательные показания. Установлен истинный мотив преступной деятельности Попкова, а также обстоятельства, способствующие формированию в его личности серийного маньяка-убийцы, орудовавшего на территории области в течение 20 лет. СУ СК РФ по Иркутской области

В рамках расследования было допрошено более 100 свидетелей по всей России и за за ее пределами. Было произведено более 150 проверок со свидетелями на местах, произведена эксгумация 20 тел, произведено более 200 экспертиз. В рамках производства дела были обнаружены места захоронения-сокрытия 20 тел потерпевших. Были обнаружены костные останки жертв, орудия убийства (ножи, отвертки, топоры).

Во время расследования возникли сомнения в психическом здоровье преступника. Были проведены судебно-психиатрические экспертизы, которые установили, что Михаил Попков психически здоров.

Согласно выводам экспертов, Попков хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. В период, относящийся к инкриминируемым деяниям, у Попкова не было какого-либо временного психического расстройства, которое могло бы его лишать возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. На момент проведения экспертизы Попков также мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. СУ СК РФ по Иркутской области

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело, объем которого составил 322 тома, с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

На официальном сайте СУ СК РФ по Иркутской области опубликованы фотографии, на которых Попков показывает как он расправлялся со своими жертвами.

Видео: Piter.TV

Фото: СУ СК РФ по Иркутской области