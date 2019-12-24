Опубликован первый тизер сериала Бондарчука "Псих" с Богомоловым

В сериале будут рассказаны истории трех пар разного возраста.

В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что в сети появился тизер сериала "Псих" от Федора Бондарчука. Ролик опубликован на YouTube-канале More.TV.

В главной роли Константин Богомолов. Он играет успешного психотерапевта, который принимает антидепрессанты, алкоголь и наркотики. Он заявляет, что его жена пропала и её нет уже 384 дня.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Премьера психологической драмы запланирована на ноябрь 2020-го.

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Фото:More.TV/YouTube