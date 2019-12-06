Названы самые популярные актеры 2019 года

Первое место заняла Бри Ларсон.

Портал IMDb составил топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года. Специалисты основывались на поисковых запросах более 200 млн пользователей портала за последние 12 месяцев.

Первое место заняла Бри Ларсон, которая сыграла Капитана Марвел в киновселенной Marvel. За ней следует Эрин Мориарти, исполнившей роль супергероини "Старлайт" в сериале "Пацаны". Тройку лидеров замыкает Эмилия Кларк, она же Дейнерис Таргариен и Матерь Драконов в "Игре престолов".

В топ-5 также попала Наоми Скотт (принцесса Жасмин из "Аладдина") и Дакре Монтгомери из сериала "Очень странные дела". За ними следуют Закари Ливай, Киану Ривз, Роза Салазар и Марго Робби. Завершает список самых популярных актеров года Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноименном фильме.

Ранее были названы любимые новогодние фильмы россиян.

Видео: Youtube/ Oscars, Fab TV, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, DisneyMusicVEVO, Entertainment Tonight