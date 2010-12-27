Российские букмекеры предложили поклонникам "Игры престолов" угадать исход сериала

Специалисты уже начали принимать ставки.

Российские букмекеры начали прием ставок на финал "Игры престолов". Специалисты предложили поклонникам сериала угадать, кто из персонажей переживет восьмой сезон и станет будущим правителем Семи королевств. В списке лидирует Брандон Старк с коэффициентом 2,5. Об этом сообщают СМИ.

Сразу за Старком идет единокровный брат Джона Сноу Эйгон Таргариен, его коэффициент равен 3. В топ-5 также попал сам Джон Сноу (3,96), Дейенерис Таргариен (4) и Король ночи (9).

Ранее мы писали, что у саги "Игра престолов" будет продолжение: HBO заказал пилотную серию приквела.

Фото: Twitter / Game Of Thrones