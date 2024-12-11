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Букмекеры: "Зенит" остаётся фаворитом РПЛ, но будет тяжело
Сегодня, 10:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Букмекеры: "Зенит" остаётся фаворитом РПЛ, но будет тяжело

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Не самое удачное начало породило пересуды о том, что "Зенит" уже не тот, и в 100-й год своего существования будет сложно взять седьмое чемпионство подряд.

Шесть чемпионских титулов подряд приучили болельщиков "Зенита" к тому, что клуб всегда претендует на золото. Обычно команда брала уверенный старт и старалась создать запас по очкам уже к зимней паузе. Но первая часть сезона-2024/2025 прошла иначе — второе место в таблице при равенстве баллов с "Краснодаром" и целый пул московских команд в ближайших преследователях.

Не самое удачное начало породило пересуды о том, что "Зенит" уже не тот, и в 100-й год своего существования будет сложно взять седьмое чемпионство подряд. Но букмекеры, принимающие ставки на спорт, считают иначе. Котировки на золото "Зенита" стартуют с 2.00, в то время как на "Спартак" можно поставить с кэфом 3.50, а на "Краснодар" — 4.00. Шансы остальных намного ниже: на "Динамо" дают коэффициент 20.00, на "Локомотив" — 30.00, а на ЦСКА — 50.00.

Почему букмекерские конторы уверены в победе "Зенита"

Причин несколько, разберём самые значимые:

Мощный состав. По итогам первой половины сезона сразу 11 игроков команды вошли в число 22 лучших футболистов РПЛ. Таким результатом не может похвастаться ни один конкурент.

Хорошая скамейка запасных. У главного тренера Сергея Семака неплохая обойма футболистов. Конечно, полноценные замены есть не на все позиции, но даже этого достаточно, чтобы компенсировать определённые потери.

Возможность усиления зимой. Давно ходят слухи об интересе клуба к Джону Арьясу из "Флуминенсе". 27-летнего колумбийского вингера пытались подписать год назад, но он хотел перейти в команду, участвующую в еврокубках. В итоге им так никто и не заинтересовался. Не исключено, что этой зимой он всё-таки приедет в Питер. Кроме того, прорабатывается ещё несколько точечных усилений.

Опыт футболистов и тренерского штаба. Команда, забравшая шесть чемпионских титулов подряд, знает, как раскладывать силы по дистанции, и добиваться нужного результата. Главное, чтобы лидеры избежали травм и набрали хорошую форму к весенней части сезона.

Стабильность. Именно за счёт этого фактора "Зенит" забрал чемпионство в прошлом году. "Краснодара" просто не хватило на всю дистанцию. За счёт более высокого среднего уровня игроков питерцы могут выигрывать на классе, что особенно важно в конце сезона.

РПЛ возобновится в последний день февраля, а до того команда может подписывать игроков и планомерно готовиться к РПЛ. На руку "Зениту" и то, что не нужно вносить масштабных изменений в игровые схемы. Достаточно отработать то, что используется, и органично вписать в состав новичков, если они придут. В конце осенней части сезона команда уже набрала ход и смотрелась отлично.

Ещё одним фактором, который нельзя недооценивать, будет мотивация команды. В год 100-летия клуба каждый понимает, насколько важно привезти трофей в город.

Фото: unsplash

Теги: букмекеры, зенит, футбол
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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