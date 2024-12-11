Букмекеры: "Зенит" остаётся фаворитом РПЛ, но будет тяжело

Не самое удачное начало породило пересуды о том, что "Зенит" уже не тот, и в 100-й год своего существования будет сложно взять седьмое чемпионство подряд.

Шесть чемпионских титулов подряд приучили болельщиков "Зенита" к тому, что клуб всегда претендует на золото. Обычно команда брала уверенный старт и старалась создать запас по очкам уже к зимней паузе. Но первая часть сезона-2024/2025 прошла иначе — второе место в таблице при равенстве баллов с "Краснодаром" и целый пул московских команд в ближайших преследователях.

Не самое удачное начало породило пересуды о том, что "Зенит" уже не тот, и в 100-й год своего существования будет сложно взять седьмое чемпионство подряд. Но букмекеры, принимающие ставки на спорт, считают иначе. Котировки на золото "Зенита" стартуют с 2.00, в то время как на "Спартак" можно поставить с кэфом 3.50, а на "Краснодар" — 4.00. Шансы остальных намного ниже: на "Динамо" дают коэффициент 20.00, на "Локомотив" — 30.00, а на ЦСКА — 50.00.

Почему букмекерские конторы уверены в победе "Зенита"

Причин несколько, разберём самые значимые:

– Мощный состав. По итогам первой половины сезона сразу 11 игроков команды вошли в число 22 лучших футболистов РПЛ. Таким результатом не может похвастаться ни один конкурент.

– Хорошая скамейка запасных. У главного тренера Сергея Семака неплохая обойма футболистов. Конечно, полноценные замены есть не на все позиции, но даже этого достаточно, чтобы компенсировать определённые потери.

– Возможность усиления зимой. Давно ходят слухи об интересе клуба к Джону Арьясу из "Флуминенсе". 27-летнего колумбийского вингера пытались подписать год назад, но он хотел перейти в команду, участвующую в еврокубках. В итоге им так никто и не заинтересовался. Не исключено, что этой зимой он всё-таки приедет в Питер. Кроме того, прорабатывается ещё несколько точечных усилений.

– Опыт футболистов и тренерского штаба. Команда, забравшая шесть чемпионских титулов подряд, знает, как раскладывать силы по дистанции, и добиваться нужного результата. Главное, чтобы лидеры избежали травм и набрали хорошую форму к весенней части сезона.

– Стабильность. Именно за счёт этого фактора "Зенит" забрал чемпионство в прошлом году. "Краснодара" просто не хватило на всю дистанцию. За счёт более высокого среднего уровня игроков питерцы могут выигрывать на классе, что особенно важно в конце сезона.

РПЛ возобновится в последний день февраля, а до того команда может подписывать игроков и планомерно готовиться к РПЛ. На руку "Зениту" и то, что не нужно вносить масштабных изменений в игровые схемы. Достаточно отработать то, что используется, и органично вписать в состав новичков, если они придут. В конце осенней части сезона команда уже набрала ход и смотрелась отлично.

Ещё одним фактором, который нельзя недооценивать, будет мотивация команды. В год 100-летия клуба каждый понимает, насколько важно привезти трофей в город.

Фото: unsplash