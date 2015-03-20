Авторами инициативы выступили депутаты "Справедливой России".

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины отечественного производителя. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на законопроект. внесенный на рассмотрение в Госдумы.

Авторами инициативы выступили депутаты "Справедливой России". В пояснительной записке к документу предлагается "закрепить приобретение автомобиля в качестве меры государственной поддержки семей, имеющих детей, средствами материнского капитала". По словам главы фракции Сергея Миронова, автомобиль является не роскошью, а принципиально важным средством передвижения.

Также парламентарий отметил, что родителям нужно решать большинство бытовых вопросов. К таковым он отнес ситуации, когда родители везут детей в школу, кружки, секции, музеи. Миронов отметил, что без автомобиля в современной жизни сложно выполнять такие задачи.

Фото: pxhere.com