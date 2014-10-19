Организацией вывоза путешественников из Азербайджана занималось российское консульство.

Застрявшие в Баку российские туристы добрались до Москвы. Об этом сообщаете телеканал "360" со ссылкой на одного из путешественников.

Напомним, что 28 февраля группа туристов из России вылетела в ОАЭ. Однако из-за эскалации на Ближнем Востоке их самолет экстренно сел в столице Азербайджана. Часть туристов согласилась отправиться в Дубай. Остальные эвакуировались в Махачкалу, откуда на самолете долетели до Москвы.

Отмечается, что организацией вывоза путешественников из Азербайджана занималось российское консульство. По словам одного из туристов, они сидели отдельно друг от друга, поскольку автобусы были маленькие. Кроме того, в Махачкале их рейс до Москвы задержали на несколько часов.

Фото: Piter.tv