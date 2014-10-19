Синоптик Ильин рассказал, какую погоду ждать 8 Марта в Москве и области

Ильин уточнил, что в ночь на 8 марта температура опустится до -9 градусов.

Синоптик Александр Ильин рассказал, какую погоду ждать 8 Марта в Москве и области. Об этом он заявил телеканалу "360".

По словам эксперта, в столице и Подмосковье к Международному женскому дню ожидается похолодание. Ильин уточнил, что в ночь на 8 марта температура опустится до -9 градусов. Кроме того, будет преобладать облачная погода, а в некоторых районах пройдет небольшой снег.

В дневные часы 8 марта температура может подняться до +4 градусов. Под конец дня, по словам синоптика, мороз должен усилиться, а столбики термометров покажут до -14 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью три-восемь метров в секунду. В понедельник он стихнет до штиля.

Ранее экономист объяснил, почему не стоит опасаться подорожания товаров из-за Ближнего Востока.

Фото: Piter.tv