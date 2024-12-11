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Из-за потепления петербургские улицы убирают "пылесосами"
Сегодня, 16:58
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Из-за потепления петербургские улицы убирают "пылесосами"

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А сотрудники садово-парковых предприятий сменили лопаты на грабли.

Из-за аномального потепления в Петербурге дорожные предприятия перешли к весенним видам работ. На городских улицах уже можно увидеть технику, предназначенную для уборки в теплый сезон. Например, мокрый мусор собирают "пылесосом", сообщили в комитете по благоустройству Северной столицы. 

Для очистки лотковой зоны в Калининском районе используются самоходные механическо-вакуумные подметальные машины 5000 Evolution. На улицах Петродворцового района также начали применять "пылесосы": в дело вступил УКМ 2500-М. 

А сотрудники садово-парковых предприятий сменили лопаты на грабли. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: аномальное тепло, уборка улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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