В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воды около пляжей в Петербурге

Ни одно из них не соответствует требованиям законодательства.

C мая 2019 года Управление Роспотребнадзора по Петербургу проводило социально-гигиенический мониторинг за состоянием качества воды на пляжах у водных акваторий. По результатам проверки все водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На 16 июля 2019 отобрали 176 проб воды. У них сняли санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Мониторинг показал, что все водоемы не подходят для купания. К ним относятся: Верхнее Суздальское озеро, Среднее Суздальское озеро, Нижнее Суздальское озеро, Ольгинский водоем, Колонистский пруд, пляжи: "Офицерский", "Белая гора", "Северный", "Зеленая Гора", "Новый", "Кронштадтский", "Комаровский", "Чудный", "Золотой", "Детский", "Дубковский", "Сестрорецкий", "Ласковый", "Дюны", "Белые ночи", а также озеро "Безымянное" в Курортном районе и водные акватории Красносельского района.

Роспотребнадзор не советует купаться в этих местах. При заглатывании воды есть угроза заразиться острой кишечной инфекцией, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водолазы спасли утят из очистительного коллектора реки Новой.

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