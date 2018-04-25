Водолазы спасли утят из очистительного коллектора реки Новой

Их было более 11.

В очистительный коллектор реки Новой упали утята. Их удалось спасти. Об этом рассказали в группе ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное".

Внимание привлекла мама утят. По словам автора поста, она кружила вокруг коллектора с истошным криком. Свидетель происходящего вызвал сотрудников "Экостроя". Однако им не удалось достать утят, поэтому на помощь комитет по природопользованию прислал водолазов. Они спустились вниз, чтобы проверить, никого ли не осталось в коллекторе. В итоге спасли 11 птиц. Один, к сожалению, погиб. Для того, чтобы предотвратить такую ситуацию в дальнейшем, на месте падения установили временную сетку.

Вчера, 16-го июля, стало известно, что оператор "Пулково" прекратил сброс сточных вод в реку.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дети вызвали спасателей, которые достали собаку из канавы.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished